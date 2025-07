L’IPC andorrà augmenta una dècima i tanca el mes de març en un 2,1%

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’índex de preus de consum (IPC) es va situar en un 2,1% al març, una dècima per sobre de l’indicador avançat a principi de mes. Les dades publicades per Estadística indiquen que la variació anual va ser finalment de dues dècimes menys que la inflació del febrer, quan es va tancar en un 2,3%. La inflació subjacent, que no té en compte ni productes frescos ni energia, s’ha mantingut a l’abril en un 2,5%, la mateixa xifra que el mes anterior.

L’informe assenyala que el març va tenir un increment de preus de l’1,1% per la pujada dels productes de moda i calçat, béns i serveis diversos, pel final de les rebaixes i per l’habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles. L’evolució a la baixa s’ha registrat pel descens dels preus dels carburants i lubricants.

La comparativa amb els països veïns mostra que l’IPC d’Andorra és similar al d’Espanya, que va baixar fins al 2,3% al març.