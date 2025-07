Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Un jove andorrà de 25 anys va atemorir ahir la Seu d’Urgell després de protagonitzar diversos actes violents al carrer i acabar irrompent en una escola, la Pau Claris. Al centre educatiu hi havia personal de manteniment, però ningú no va prendre mal. La intervenció dels mossos es va cloure amb la detenció del jove i a la tarda, abans de posar-lo a disposició judicial, s’estava pendent de determinar si havia actuat fruit d’una alteració mental o pel consum de tòxics.

Els fets van començar a dos quarts de deu del matí, quan es va produir un primer incident en un establiment on estava consumint i va acabar llençant la beguda. Un cop al carrer va propinar cops a diversos cotxes, va increpar vianants i va acabar entrant de manera violenta a l’escola del carrer Bisbe Benlloch, buida d’alumnes perquè ja han iniciat les vacances de Pasqua. Els mossos van explicar que no anava armat, que a l’escola s’hauria apropiat d’unes tisores però que no va fer mal a les persones que hi havia, treballadores de la neteja. Els fets van generar confusió i van començar a córrer missatges per xarxes i aplicacions de missatgeria, alterant-los notablement. L’ajuntament va voler posar-hi fre amb un comunicat d’aclariment i un missatge de l’alcalde, Joan Barrera, demanant a la ciutadania “prudència amb les informacions falses que circulen per les xarxes”.

Agents dels mossos d’esquadra a l’exterior de l’escola.CYNTHIA SANS

El consistori va aclarir que el jove, no resident al poble i que els mossos van confirmar que té passaport andorrà, havia estat responsable “de diferents actes violents pels carrers”, que havia ocasionat danys en vehicles estacionats i que un cop al recinte educatiu va provocar “diversos desperfectes materials a l’escola i s’ha tancat a la sala de mestres del centre”. L’ajuntament va remarcar la “ràpida actuació de la policia municipal i els mossos d’esquadra, que han reduït l’agressor i l’han detingut”.

La corporació va titllar el succeït de fet “puntual i aïllat i no un acte premeditat o grupal, fruit d’una planificació”, i va instar a ignorar missatges “que generen un estat de malestar i alarma innecessària i falsa”. Barrera va emfatitzar que “ha estat un acte aïllat que gràcies a l’avís d’un ciutadà i a la intervenció policial ha quedat resolt sense incidents greus”. Ciutadans van donar l’alerta després d’observar el comportament de l’individu i veure’l entrar a l’escola. Les xarxes apuntaven que portava dos ganivets o que havia agredit persones pel carrer, fets que van succeir; les armes blanques que va exhibir eren en tot cas estris que havia trobat a l’escola. La policia andorrana va informar a la tarda que no havia rebut informació dels homòlegs catalans i que desconeixia si el detingut té antecedents a Andorra.