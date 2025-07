Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El darrer conflicte protagonitzat pel reclús que al gener va agredir dos agents penitenciaris ha estat de prou gravetat perquè es plantegin mesures específiques, un protocol, per mirar de solucionar una situació complexa que suposa un risc per al mateix jove, per als companys i per al personal penitenciari. Així ho van admetre ahir fonts del Govern, que van assenyalar que la intenció del ministeri d’Interior és tancar en el “menor temps possible” aquest protocol d’actuació que s’aborda amb el centre penitenciari i el personal sanitari implicat.

La presó va habilitar un mòdul psiquiàtric després que els tribunals dictessin per a l’autor del crim de Vila una mesura de privació de llibertat en un centre d’aquestes característiques; van determinar que la patologia mental que pateix l’eximia de la responsabilitat penal. Però no és una fórmula vàlida per al reclús, que pateix un trastorn del comportament i problemes de salut mental, perquè acaba de ser condemnat per un intent d’apunyalament al Parc Central a tretze anys de presó convencional. Per tant, s’ha de treballar en un altre tipus d’atenció. Divendres després que provoqués destrosses a la cel·la que ocupava se li va administrar medicació per ordre judicial –ell s’hi va negar–; un tractament per neutralitzar el comportament de risc i que va ser una acció puntual, però que podria repetir-se si es tornen a reproduir fets similars i el psiquiatre així ho determina.

La intenció és tancat un protocol aviat, treballant amb el personal sanitari



Les fonts governamentals van evidenciar la necessitat de prendre mesures davant la gravetat del que va succeir; va destrossar la televisió de la cel·la omplint-la de vidres i, per tant, amb el risc potencial de fer-se mal o fer mal als altres. Però el jove (té 24 anys) ha denunciat el tractament que se li dispensa a la Fiscalia. La presó ja hauria justificat totes i cadascuna de les accions preses –mòdul d’aïllament, cel·la de videovigilància–en resposta a incidents o intents d’autòlisi.