La FAAD commemora el Dia Nacional del Conveni sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El pròxim 29 d’abril, el Govern d’Andorra i la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) organitzen un acte commemoratiu amb motiu del Dia Nacional del Conveni relatiu als Drets de les Persones amb Discapacitat, adoptat per les Nacions Unides el 13 de desembre del 2006 i que Andorra va signar el 27 d’abril del 2007, entrant en vigor al país el 10 d’abril del 2014.

L’acte se celebrarà a les 19:00 h a la Sala Louis Armstrong de l’Acta Art-Hotel d’Andorra la Vella, sota el lema “De la Teoria a la Pràctica: cap a una accessibilitat real”, amb l’objectiu de reflexionar sobre els reptes i avenços en matèria d’accessibilitat i drets de les persones amb discapacitat.

L’esdeveniment s’iniciarà amb una benvinguda institucional, seguida del parlament de la presidenta de la FAAD, Diana Figueras, i de la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín.

Tot seguit, tindrà lloc una xerrada breu a càrrec de l’advocat especialitzat en discapacitat, Jacint Risco, que abordarà qüestions clau sobre drets i accessibilitat.

Un dels moments centrals de la jornada serà la taula rodona moderada pel mateix conferenciant, amb la participació de diversos experts en accessibilitat com Gerard Veciana, arquitecte i membre de la comissió d'accessibilitat; Miquel Llongueras, president de la Comissió d’Accessibilitat i representant de l’accessibilitat física; Esther Fernández, representant de l’accessibilitat sensorial i Josep Tubau, representant de l’accessibilitat cognitiva. L’acte inclourà també un torn obert de paraula per fomentar el debat i la participació del públic, i es clourà a les 20:15.

La celebració del Dia Nacional del Conveni és una iniciativa impulsada per la FAAD i oficialitzada pel Govern mitjançant un edicte publicat el 8 d’abril del 2020, que estableix el 27 d’abril de cada any com a jornada de reflexió i compromís envers els drets de les persones amb discapacitat.