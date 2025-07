Tens enfrontament d'Espot i Escalé per una piulada sobre el 'cas BPA'

Publicat per Àlex Ripoll Creat: Actualitzat:

Una piulada del líder de l’oposició, Cerni Escalé, ha encès el debat al Consell General al voltant de la caiguda de BPA i l’operació Catalunya, fins al punt de plantejar accions judicials.

La pregunta d’Andorra Endavant, formulada per Carine Montaner, demanava explicacions sobre les últimes informacions de RAC1 al voltant d’un suposat complot entre l’excap de Govern, Toni Martí, i el govern espanyol per fer caure BPA dins la lluita bruta contra l’independentisme.

En la seva resposta, Xavier Espot ha defensat l’actuació del Govern, que, segons ha assegurat, va servir per salvar el sistema bancari, els llocs de treball de la banca intervinguda i els estalvis dels clients no sospitosos de blanqueig. A més, el cap de Govern ha agraït a Montaner el vot favorable, en el seu moment, a la Llei de resolució d’entitats bancàries. Un vot que la líder d’Andorra Endavant ha afirmat que avui dia no repetiria, ja que “potser es podria haver solventat tot amb una multa”, ha dit.

En el marc del debat, la consellera general de la majoria, Maria Martisella, ha demanat l’opinió d’Espot sobre una piulada d’Escalé, en la qual aquest reclamava “desmentir amb contundència” les acusacions de RAC1. Segons Martisella, la piulada d'Escalé donava credibilitat a la teoria d'una conxorxa entre el Govern de Toni Martí i el de Mariano Rajoy.

Aquest punt ha provocat un xoc directe entre el cap de Govern i el líder de Concòrdia. Espot ha titllat el tuit d’Escalé de “desafortunat” i ha lamentat que es donés ressò a una notícia “completament falsa”, posant-la al mateix nivell que “el relat oficial que s’ha mantingut des del 2015”.

En la rèplica, Escalé ha criticat que es facin servir eines parlamentàries per atacar un conseller general, i ha lamentat que “es posin paraules a la meva boca”, ja que, segons ha manifestat, “mai he dit, ni he pensat, que hi hagués una conxorxa entre el Govern de Toni Martí i el govern espanyol”. El que volia expressar amb la publicació, ha afegit, era la necessitat de desmentir les acusacions. El debat ha conclòs amb Escalé advertint que es reserva el dret de portar les acusacions de Martisella a la justícia i el síndic general, Carles Ensenyat, li ha recordat que les paraules que es pronuncien en la seu parlamentària "no es poden perseguir".