El dret de vot de les dones al Principat celebra el cinquanta-cinquè aniversari

El Principat va commemorar durant el dia d’ahir el cinquanta-cinquè aniversari del sufragi femení al país. El 14 d’abril del 1970, les dones van poder exercir el dret de vot per primer cop a la història d’Andorra. Així es va recordar des del Consell General. El procés per implantar aquest dret va tenir una duració de gairebé dos anys. En aquell moment, els delegats permanents dels Coprínceps van procedir a signar el decret que atorgava el dret a votar a totes les dones andorranes majors d’edat.

“Tindran dret de vot les dones en possessió de la ciutadania andorrana plena. Aquest dret serà exercit en els mateixos casos i sota les mateixes condicions que les previstes per als homes”, especificava l’article únic del decret. Així, les primeres dones que van votar a Andorra la Vella ho van fer el 14 de desembre del 1971 a les eleccions generals i comunals. Per primera vegada, doncs, les dones hi van participar igual que els homes.

Aquesta fita va obrir la porta a la futura elegibilitat de les dones per exercir càrrecs públics, que va arribar el 1973. La primera a ser elegida va ser Carme Travesset, pel quart d’Escaldes-Engordany, que va jurar el càrrec el 28 de desembre del 1973.