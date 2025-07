Detingut amb 2.700 paquets de tabac de contraban

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La policia va detenir, dissabte passat al Pas de la Casa, un home de 28 anys no resident acusat d’un presumpte delicte contra l’ordre socioeconòmic per tràfic il·legal de tabac. Durant un dispositiu de control antifrau a la localitat encampadana, els agents van detectar que el sospitós podria transportar productes il·lícits al vehicle. Li van barrar el pas per evitar que escapés i van verificar que al maleter del cotxe, amb matrícula francesa, hi portava una gran quantitat de tabac. En total, es van intervenir 2.700 paquets, amb un valor estimat de 10.573 euros. A més, l’individu duia prop de 2.600 euros en efectiu.

D’altra banda, la policia va arrestar, el cap de setmana a Arinsal, un altre home de 34 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. La detenció es va produir la matinada de dissabte en un local d’oci nocturn després que l’home agredís un company de feina amb una ampolla de vidre, li causés una ferida al cap i, tot seguit, li propinés un cop de puny a la cara.

Pel que fa a les detencions relacionades amb la conducció sota els efectes de l’alcohol, la policia va arrestar sis persones des de divendres. Es tracta de quatre homes i una dona d’entre 20 i 53 anys amb positius de 0,88 a 1,54. El sisè detingut va ser un home de 53 anys que va refusar sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia després de saltar-se un control policial a la rotonda d’Aixovall dissabte a la nit desobeint les indicacions dels agents i accelerant fins a Sant Julià. La patrulla el va perseguir, va trobar el cotxe acabat d’aparcar i el va localitzar caminant a l’inici de la carretera de la Rabassa. Quan el van controlar, l’home va reaccionar insultant els agents. Un testimoni va corroborar que l’havia vist sota els efectes de l’alcohol.