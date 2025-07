Concòrdia rebutja la llei d'amnistia dels Cierco per al 'cas BPA'

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Concòrdia afirma que la solució al cas BPA "no ha de venir per una de les parts, tal com ha estat plantejada la Llei d'amnistia" que han proposat els Cierco. El grup parlamentari que presideix Cerni Escalé defensa que la solució ha de ser "des d'una perspectiva nacional i ètica, i continuarà demanant la informació necessària per part del Govern", alhora que argumenta que "és evident que l'estancament judicial, després de 10 anys perjudica a tothom: a les persones encausades, a la pròpia administracio de justícia i a la imatge del país", segons exposa en un comunicat fet públic aquesta tarda.

El grup parlamentari de Concòrdia anuncia que ha demanat al Govern que respongui a les acusacions publicades a l'emissora catalana Rac 1, sobre una "suposada ingerència de les autoritats espanyoles per fer caure BPA". La formació considera que "són acusacions molt greus cap a l'executiu d'aquell moment" i que "danyen la imatge internacional del país".

Concòrdia sol·licita al Govern que demani "les proves que sustenten la informació publicada", per poder "analitzar la seva veracitat" i assenyala que l'absència d'una resposta definitiva només "genera interrogants".