Grandvalira va ser l'escenari d'una boda diferent. El divendres, 11 d'abril, la Josefine i en Ben, es van donar el "sí, vull", en plena estació d'esquí. No és casualitat, perquè tots dos es van conèixer esquiant a la pista Rossinyol, al sector de Canillo i van voler tancar aquest cercle tornant als Pirineus per celebrar el seu enllaç.

La jornada va començar amb la clàssica sessió de fotos i la cerimònia va tenir lloc a Soldeu. Després de comprometre's, la parella i alguns dels acompanyant van decidir fer un parell de baixades per tancar una boda molt especial. El banquet va tenir lloc a un restaurant de la zona. La wedding planner i fundadora de l'agència Emocions de Blanc, Clàudia Lambies, va destacar que "els casaments a la neu són experiències molt impactants, tant per la seva singularitat com per l’entorn. En altres països, aquestes celebracions són més habituals, però als Pirineus són difícils de trobar".