L’atur va disminuir a Andorra el març passat. Segons Estadística, el nombre de persones inscrites al servei d’Ocupació a final del mes passat va ser de 238, una menys que al febrer (-0,4%) i un 28,7% menys que el mateix mes del 2024 (334 persones).

El director de la CEA, Iago Andreu, va valorar ahir positivament les dades i va considerar que “la baixada del nombre d’aturats és una constant, que es troba en mínims històrics” i que “les mesures que hem impulsat des de l’ens, com ara la flexibilització de la immigració, han servit perquè baixi l’atur aquests darrers anys”. En una altra línia es mostra el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, que creu que “l’atur ha estat igual a Andorra”, i afegeix que “les persones actives que es troben en situació d’atur haurien d’estar en programes d’inserció laboral per reduir el nombre d’aturats”.

L’oferta de treball va pujar un 9,8% respecte al mes passat, en passar de 1.463 a 1.606. Tot i la demanda creixent, Andreu va considerar “una mala notícia que encara falti mà d’obra i llocs de treball per cobrir, perquè moltes empreses necessiten treballadors”. Ubach creu que “veient les quotes d’inmigració de tot l’any, fa falta mà d’obra per cobrir l’oferta”. “El que no té sentit és que hi hagi gent demanant treball, empresaris que demanin mà d’obra i que hi continuï havent persones apuntades a les llistes d’atur”, va criticar Ubach, que va indicar que “si es vol turisme de qualitat hi ha d’haver mà d’obra qualificada, i que aquesta mà d’obra té un preu i l’empresari ha d’estar disposat a pagar”.

Les contractacions van ser un total de 12, tres menys que l’anterior mes. El mes de març es van dur a terme cinc contractacions a través dels programes de treball temporal, tres més que l’any anterior. 50 persones van trobar feina pels seus propis mitjans, quatre menys que el febrer passat. Les baixes pel control de la CASS van ser un total de 30, sis més que al febrer i tres menys que el mateix mes de l’any anterior, i el nombre total de persones beneficiàries de l’ajut per desocupació involuntària va ser de 12, una menys que el febrer i nou menys que el 2024.