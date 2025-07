82 accidents de conductors ebris i dos per consum de drogues al 2024

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La policia ha fet públic el balanç de sinistralitat viària del 2024, que deixa un total de 456 accidents a les carreteres andorranes. D’aquests, 82 es van produir amb conductors que havien donat positiu en alcoholèmia i 2 sota els efectes de les drogues. En 216 casos hi va haver víctimes, amb 12 positius en alcohol i 3 en drogues.

A més dels accidents, l’informe revela que 508 conductors van donar positiu en controls d’alcohol o drogues al llarg de l’any, ja fos en controls rutinaris o després d’haver patit un accident. D’aquests, 368 van ser detinguts.

Pel que fa al tipus de sanció, 140 positius van comportar només una sanció administrativa, en situar-se per sota del límit penal de 0,86 grams d’alcohol per litre de sang, mentre que 278 casos van constituir delicte penal, superant el llindar establert per la llei. A més, 67 conductors van ser detinguts per conducció sota l’efecte de drogues, 19 per combinar el consum d’alcohol i estupefaents, i 4 per negar-se a sotmetre’s a les proves corresponents.