209 nous andorrans el primer trimestre de l’any

El nombre d’andorrans va augmentar en 209 persones en el primer tram del 2025. Un total de 132 passaports van ser entregats i 77 persones van rebre el reconeixement de la nacionalitat a títol provisional fins que acreditin la pèrdua de la nacionalitat, segons Estadística.

Uns 80 ciutadans van obtenir el passaport per origen i 52 el van adquirir després de renunciar a la nacionalitat anterior. D’aquest mig centenar de persones n’hi ha un 84,6% que van aconseguir el passaport per complir amb el termini d’anys de residència, el 13,5% van esdevenir andorrans per matrimoni i l’1,9% restant correspon a altres motius. Un 56,8% dels nous andorrans per residència van ser homes, i un 70,5% van renunciar a la nacionalitat espanyola. I afegeix que en el cas dels titulars del passaport del Principat per matrimoni, un 57,1% eren homes i un 42,9% eren dones.