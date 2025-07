Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Un edicte al BOPA oficialitzava aquesta setmana la renovació de la contractació del manteniment del programari que permet la fórmula de la videoconsulta i el pagament en línia, i que està connectat a la històrica clínica compartida. El SAAS abonarà aquest exercici 31.500 euros a l’empresa Doole Health –la que va subministrar al seu dia el programari– per les dues tasques: 30.000 per l’aplicatiu que permet la videoconsulta entre doctor i pacient i 1.500 per la passarel·la que permet que l’usuari aboni la consulta. Però les dades de consultes reemborsades per la CASS constaten que és una fórmula que ha caigut en desús. Fonts mèdiques ho resumeixen que les incidències que s’han trobat de manera recurrent –i que des del Col·legi s’han verbalitzat en diferents ocasions– han acabat provocant que es descarti com una alternativa vàlida a la visita presencial. En els nou primers mesos de l’any passat la Seguretat Social només va abonar 696 consultes no presencials a metges generalistes i 82 a especialistes. Un any abans, quan ja havien caigut en desús, encara es va reemborsar moltes més: 4.116 i 1.742, respectivament. En plena pandèmia, els nou primers mesos de l’any 2021, es van abonar 64.923 als facultatius de capçalera i 24.156 als especialistes.

La pandèmia va suposar l’eclosió la fórmula però l’intent de regulació i de buscar un sistema més assimilable a la presencialitat no ha funcionat. El virus de la Covid va institucionalitzar les visites telefòniques per evitar els contagis però va ser una alternativa d’urgència –generant queixes de la CASS per alguns abusos– i el ministeri va treballar a posteriori una reglamentació i un recurs tècnic per posar-hi ordre. El telèfon ja no servia –excepte per a casos de tràmits administratius– i calia activar una videotrucada per reforçar la qualitat assistencial. Però la complexitat del sistema especialment per a les persones amb menys habilitats tècniques –s’activa a través d’un SMS que rep el pacient i un cop s’acaba la comunicació a l’usuari se’l redirigeix a una plataforma de pagament–, que hi ha persones que tampoc no tenen un smartphone i les incidències tècniques han suposat obstacles perquè esdevingui una alternativa vàlida.

Així que essencialment els professionals fan consultes presencials: 175.786 entre gener i setembre de l’any passat els metges de primària i 157.371, els especialistes. Quant a la neuropsiquiatria, que també usa la fórmula de la visita a distància, la diferència entre presencials i no presencials del mateix període és de 12.749 a 103, respectivament.