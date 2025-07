Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’Associació de Comerciants de Vehicles d’Andorra (ACVA) renaix amb un objectiu clar: protegir tant els empresaris com els consumidors del sector. El que en serà el president, Joan Sala, va explicar al Diari que l’activitat es reprendrà el mes vinent amb la nova junta, que ja ha estat escollida.

L’ACVA està formada per una vintena de concessionaris del país i pretén consolidar-se com a referència del que hauria de ser un concessionari de qualitat. “Per formar part de l’associació s’hauran de complir uns certs requisits”, va explicar Sala, que va destacar especialment la necessitat que els comerços tinguin una botiga física, un número de telèfon andorrà operatiu, i altres condicions que, si no es compleixen, poden comportar l’expulsió de l’organització.

“El Govern hauria de ser molt més seriós en aquests temes de qui opera al país” Joan Sala, President de l’ACVA

Amb aquestes mesures, l’associació vol evitar que entrin comerciants que “operen només amb un telèfon, sovint no andorrà”, i sense cap presència física. “No volem locals que no existeixin ni botigues virtuals. El client ha de poder desplaçar-se al concessionari de manera presencial”, va resumir Sala. A més, els concessionaris que vulguin sumar-se a l’ACVA hauran de rebre l’aprovació dels socis per poder formar-ne part.

“No volem locals que no existeixin ni botigues virtuals, s’ha de poder anar al concessionari” Joan Sala, President de l’ACVA

La nova ACVA treballarà també braç a braç amb l’Associació d’Importadors de Vehicles (AIVA) per garantir el compliment dels estàndards de qualitat que es volen establir en el sector. També han sol·licitat la col·laboració del Govern, a qui demanen més contundència contra els negocis fantasma que donen mala imatge al sector. “El Govern hauria de ser molt més seriós en aquests temes”, va lamentar.

L'associació reprendrà l'activitat a partir del mes vinent

Netejar la imatge

La reactivació de l’ACVA respon també al neguit del sector per garantir un bon servei als consumidors i per protegir aquells concessionaris que treballen correctament davant d’actuacions fraudulentes que han sortit a la llum recentment.

El cas més recent es va produir a finals de març, quan la policia va detenir una persona i va comissar quatre cotxes valorats en 600.000 euros en una operació judicial per blanqueig de capitals, frau fiscal i falsedat documental. L’operació es duia a terme a través d’un negoci de compravenda i lloguer de vehicles de gamma alta. La detinguda actuava com a prestanoms i en percebia una part dels beneficis. La seu social de l’empresa estava situada a Andorra la Vella i el concessionari físic, a Encamp.

El modus operandi consistia a crear un entramat per obtenir vehicles d’alta gamma en diversos països europeus, que es venien després a ciutadans, principalment residents a França. Els cotxes es registraven a Andorra a nom de la societat, i a partir d’aquí s’elaboraven contractes de lloguer ficticis de manera que el client podia circular amb matrícula andorrana com si el vehicle fos seu per tal d’evitar el pagament de l’IVA francès i de l’impost sobre el diòxid de carboni.