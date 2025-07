Monteagudo exigeix claredat en l’acord i el referèndum

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El grup parlamentari Andorra Endavant ha registrat dues preguntes urgents. D’una banda, el conseller general Marc Monteagudo ha entrat una pregunta per ser resposta oralment davant el ple del Consell General que se celebrarà demà. La qüestió parteix de la “creixent inquietud ciutadana i la demanda de transparència de la ciutadania respecte a l’Acord d’Associació amb la Unió Europea”. Així ho va expressar Monteagudo. La pregunta vol una resposta a dos punts fonamentals pel partit de Carine Montaner: si l’acord amb la UE és o no de naturalesa mixta i que s’expliquin les conseqüències jurídiques, a part de la data prevista de convocatòria del referèndum. La consellera general Noemí Amador, per la seva banda, busca obtenir una explicació sobre l’estat actual de la gestió interna i dels recursos humans del Ministeri d’Afers Socials i Funció Pública.