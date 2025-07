Mobilització dels bombers per un foc de cuina a l'avinguda del Fener

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els bombers ha hagut de mobilitzar-se després de rebre l'avís d'un incendi a l'avinguda del Fener aquest migdia. Segons el cos, s'ha cremat la cuina en la seva totalitat i han hagut d'instal·lar una mànega per poder extingir el foc, que tot i no ser "molt important", estava avançat. L'edifici no s'ha hagut d'evacuar ni cap persona ha resultat ferida. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat un camió d'incendis, un camió escala, el cotxe oficial i una ambulància, juntament amb 12 efectius, que han aconseguit extingir el foc en qüestió de "dues hores".