Govern vol combinar el treball social amb la formació dels presos per reduir la reincidència

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Govern estudia promoure accions legislatives que permetin combinar el treball social obligatori amb la formació dels interns del centre penitenciari per tal de reduir la reincidència. Així ho posa en relleu la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, mitjançant una resposta escrita a la bateria de preguntes presentades pel conseller general d'Andorra Endavant, Marcos Monteagudo, en què demanava pels mecanismes de reinserció dels interns i per la responsabilitat en cas de danys causats al país pels turistes.

En primer lloc, Molné afirma que la reinserció "constitueix el principal objectiu del departament d'Institucions Penitenciàries" i prova d'aquest fet "és que hi ha nombrosos programes que es duen a terme actualment" entre els quals destaquen el programa d'agressors i prevenció de la conducta violenta; el programa per a la promoció de relacions no violentes; el programa d'accions; el sociolaboral; o l'educatiu.

Pel que fa als eventuals danys causats pels turistes en el seu pas pel Principat, la titular de Justícia i Interior recorda que el Codi de procediment penal "ja preveu la detenció del delinqüent 'in fraganti' i de la persona que intenti cometre un delicte, així com lliurar-los al batlle que correspongui, el qual té la facultat de dictar un aute de processament i acordar una fiança per garantir el pagament dels eventuals danys que es derivin del delicte". Per tant, afegeix, "la major part dels turistes que cometen un delicte de danys al Principat són detinguts i posats a disposició judicial, fet que permet a l'autoritat judicial acordar una fiança que garanteixi el pagament del perjudici causat".

Tanmateix, Monteagudo plantejava la possibilitat de destinar una part de la taxa turística als danys causats pels turistes que han "fugit" del país i garantir així el pagament de les despeses ocasionades. En aquest cas, Molné assegura que, a hores d'ara, "el Govern no es planteja que una part de la taxa turística serveixi per cobrir els danys que eventualment puguin causar les persones que ens visiten, ja que cal tenir en compte que és una taxa finalista". No obstant això, continua, "el Govern està obert a analitzar altres fórmules per als casos en què el pagament del perjudici no estigui garantit de la manera esmentada anteriorment".