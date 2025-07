Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Seu d'Urgell ha viscut avui un episodi "de diferents actes violents pels carrers" provocats per un no resident al municipi, segons ha informat l'ajuntament, i es tracta d'un home de nacionalitat andorrana de 25 anys, segons han indicat els mossos d'esquadra. El consistori explica que l'home ha provocat danys en vehicles estacionats al carrer i ha entrat de manera violenta al recinte de l'escola Pau Claris on ha causat "diversos desperfectes materials a l'escola i s'ha tancat a la sala de mestres del centre". Els mossos han explicat que al centre hi havia personal de neteja però el col·legi està tancat per les vacances de Setmana Santa i l'ajuntament ressalta que hi ha hagut una "ràpida actuació de la policia municipal i els mossos d'esquadra, que han reduït l'agressor i l'han detingut".

La policia catalana ha indicat que l'arrestat ha provocat aldarulls cap a les 9.30 hores en un bar on ha tirat la beguda que estava consumint. I han assegurat que l'individu no anava armat quan ha irromput a l'escola i que hauria agafat unes tisores al centre però "ningú ha pres mal". Els mossos han assenyalat que es treballa amb la hipòtesi que l'home podria haver actuat sota els efectes d'alguna substància o que pateixi problemes mentals.

L'alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha volgut aclarir que aquests fets han estat "un acte aïllat" que s'ha resolt i sense incidents greus i ha demanat "prudència amb les informacions falses que circulen per les xarxes". Les publicacions en plataformes apuntaven que l'home portava dos ganivets i que ha anat agredint persones pel carrer i que havia fugit. Barrera ha recalcat que és "un fet puntual i no un acte premeditat o grupal, fruit d'una planificació".