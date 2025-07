Detingut un no resident amb 2.700 paquets de tabac al Pas

Tabac de contraban intervingut per la policia al Pas de la CasaSFP

La vigilància de les patrullles antifrau al Pas de la Casa han donat fruit aquest cap de setmana. La policia informa que els agents van detenir dissabte un no resident de 28 anys que portava al cotxe 2.700 paquets de tabac de contraban valorats en 10.573 euros. El cos d'ordre explica que els efectius van sospitar d'un home que podria portar mercaderia sensible carregada al vehicle de matrícula francesa i van bloquejar-li el pas per evitar que pogués fugir. La policia va trobar el tabac amagats al maleter i 2.600 euros en efectiu que duia l'arrestat.

L'home va ser acusat d'un delicte contra l'ordre socioeconòmic per contraban.