Les vendes de tabac al Principat han caigut entre un 15% i un 16%, segons dades facilitades pel president de l’associació de comerciants de tabac, Raül Calvo, en el primer trimestre de l’any. “L’afectació més important d’aquesta problemàtica recau en els comerços del Pas de la Casa”. Així ho va expressar Calvo. Les últimes detencions i els controls rigorosos de patrulles conjuntes dels gendarmes i la policia andorrana són la principal causa de la caiguda de vendes de tabac, segons el president de comerciants de tabac: “els clients francesos se senten incomodats pel tipus d’ambient que genera la vigilància extrema i es desinteressen”.

“La gran influència de controls rigorosos dissuadeixen els clients de compra honesta” Raül Calvo, President comerciants de tabac

Gran part de la clientela habitual del Pas de la Casa es dirigeix a la Jonquera com a alternativa a la situació. Així ho va afirmar Calvo, que considera el poble fronterer com la principal competència per als comerços de la parròquia andorrana. Segons xifres facilitades per Calvo, les vendes de tabac a Espanya han augmentat un 30% aproximadament. A la Jonquera, els francesos disposen de majors facilitats per comprar més tabac, ja que no es troben controls i els preus segueixen sent més barats. El cost d’un cartró és la meitat a Espanya respecte a França. Aquests fets generen “un gran perjudici al comerç”, tal com va afegir Calvo.

“S’ha de frenar la compra il·lícita, però el comerciant intenta treure el màxim benefici” Raül Calvo, President comerciants de tabac

Comerços i clients

La valoració de Calvo, per tant, és “molt negativa”. “Els controls dissuadeixen els clients de compra honesta”, va afirmar el president de comerciants del sector. Aquesta visió de la problemàtica és compartida, també, pels treballadors dels comerços del Pas de la Casa, que afegeixen una preocupació per l’augment dels preus. El cost d’un cartró s’hauria incrementat respecte a l’any passat, segons fonts de treballadors dels comerços del Pas consultats pel Diari. Els dependents es mostren “preocupats” per la caiguda de les vendes i pateixen per la possibilitat de quedar-se sense feina.

Anteriorment els veïns es queixaven de la imatge del Pas on nombroses persones es passejaven amb fardells de tabac pels carrers. Aquesta situació ha derivat en un reforç dels controls, amb intervencions conjuntes dels gendarmes i la policia. Però comerciants del poble afirmen que la problemàtica de les darreres detencions i el consegüent augment de controls els afecta directament en els seus negocis: “porto vint anys al Pas i mai havia vist una situació així”, va afirmar un dependent de la parròquia fronterera. Pel que fa als comerços on no es venen les marques de tabac més cares i amb diferencials de preus més elevats, afirmen haver notat en inferior mesura la caiguda de les vendes. Així ho comparteixen també els negocis que tindrien una clientela habitual.

A la Jonquera hi ha hagut un increment del 30% en la compra de tabac

Els compradors que passejaven a mitjans d’aquesta setmana per la parròquia fronterera, però, afirmaven que no els preocupen els controls perquè no compren més del legal. A més, tot i l’augment dels preus del tabac, el diferencial del cost d’un cartró entre Andorra i França segueix sent “enorme, aquí costa un terç del que costa a França”, tal com va expressar Calvo, ja que “com més augmenten els preus a França més augmenten aquí”, de manera que es manté la proporcionalitat. “Encara és molt més barat que a França”, “comprem igual que abans, ni més ni menys” són les idees majoritàriament compartides pels clients francesos al Diari que no tenen intenció de reduir les compres al Pas. Per contrapartida, també hi ha clients que compren menys tabac perquè des de l’augment dels preus fumen menys. Els treballadors afirmen que “qui s’ho pot permetre segueix venint, però n’hi ha molts que no”.

Els comerços menys afectats no venen le smarques amb major diferencial

Calvo veu “molt complicat” trobar una solució al problema: “Al final un interès xoca amb l’altre i cadascú fa el seu paper”. “S’ha de frenar la compra il·lícita però el comerciant intenta vendre el màxim per treure el màxim benefici”, va afegir. El límit de tabac que es pot passar a la frontera està en un cartró i mig tot i que compradors asseguren haver passat els controls amb dos cartrons. Encara que hi ha qui diu: “Si em registren pago”, “si porten més del compte i no declaren, entre impostos i multa, el cost és molt més elevat que el diferencial”, va afirmar Calvo.