Bartumeu viatja a San Marino per tractar l’acord amb la UE

Publicat per Redacció Andorra la Vella



Creat: Actualitzat:

L’excap de Govern Jaume Bartumeu, observador i representant de Progressistes-SDP al pacte d’Estat, ha viatjat aquest cap de setmana a la República de San Marino per mantenir reunions i reforçar els contactes amb les institucions i forces polítiques d’aquell país, tal com van indicar en un comunicat. La visita es va iniciar divendres amb una trobada amb Andrea Belluzzi, secretari d’estat pels Afers Interns, la Funció Pública, els Afers Institucionals i la Simplificació Normativa. Belluzzi és el representant al Govern de la República de la segona força política de la coalició, el Partit dels Socialistes i dels Demòcrates (PSD), i té l’encàrrec dins del Govern de San Marino de coordinar l’adaptació de l’administració pública per a l’aplicació de l’Acord d’Associació, eix central de la reunió.