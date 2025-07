Xile inicia l’extradició del pròfug que s’amagava al Pas

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les autoritats xilenes ja han iniciat els tràmits per extradir el pròfug buscat per la Interpol com a investigat en un procés penal relacionat amb delictes vinculats amb el tràfic de drogues i la tinença il·legal d’una arma de fogueig modificada per disparar, però també era buscat en el marc d’una investigació que es va iniciar per dos homicidis que podrien estar lligats amb un segrest, tal com ha publicat el mitjà xilè La Estrella. L’home estava instal·lat al Pas de la Casa. Feia mesos que vivia legalment al Principat amb un permís de residència i treball concedit a final del 2024.