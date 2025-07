El pres que va agredir a dos agents protagonitza un nou incident a la presó

Publicat per Dolors Moreno Creat: Actualitzat:

La tensió que es viu a la presó amb un reclús condemnat recentment per un intent d'apunyalament al Parc Central va pujar un nou grau divendres després que en episodi d'ira provoqués importants destrosses a la cel·la que ocupa. La situació de perill que va originar va fer determinar al psiquiatre que se li havia d'administrar medicació per calmar-lo, però el jove s'hi va negar i va fer necessària una ordre judicial per forçar el tractament. El pres ja va protagonitzar un incident de gravetat quan es va enfrontar a dos agents que l'intentaven reduir quan es va atrinxerar a la cel·la el gener passat; els dos penitenciaris van haver de ser atesos a l'hospital per les lesions que els va ocasionar. La situació no s'ha calmat pas i la condemna a 13 anys de presó dictada pel Tribunal de Corts hauria agreujat encara més els problemes de conducta d'un reclús que també pateix problemes de salut mental i que acumula malgrat la joventut (té 24 anys) un historial delictiu ampli.

L'episodi de divendres s'hauria originat després d'un intent d'autolisi anterior que va obligar a la presó a prendre mesures com ara retirar elements perillosos de la cel·la. En un atac de fúria va reaccionar destrossant la televisió o una aixeta, mentre proferia amenaces als agents que pretenien intervenir. Els sindicats penitenciaris han alertat de les dificultats que suposen per a la convivència a la Comella reclusos que necessitaríen d'altres tipus de recursos d'atenció, com seria el cas d'aquest jove.