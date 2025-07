Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Andorra Telecom ha tirat endavant un pla de baixes incentivades aquest any que no tenen previst emular la resta de parapúbliques. El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) i Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) descarten per ara un programa de prejubilacions per a la plantilla. El percentatge de treballadors de 55 anys o més de les respectives plantilles (l’edat a partir de la qual els empleats de l’operadora de telecomunicacions s’han pogut acollir a la prejubilació) es mou al voltant del 22%.

El SAAS ofereix una fórmula de retir parcial anticipat a partir dels 60 anys, quan el personal es pot acollir a una reducció de jornada i treballar-ne la meitat percebent el 70% del salari. La condició és que els empleats acreditin almenys 25 anys de lligam amb l’empresa i que es comprometin a jubilar-se als 65 anys. És un pla que ja té uns anys i que es va recollir al conveni col·lectiu pactat el 2022. Però és una fórmula amb un resultat molt modest: s’hi han acollit 17 treballadors des del 2015. La gestora sanitària té uns 1.300 treballadors. Segons la informació facilitada, 14 dels empleats que s’han acollit a la prejubilació parcial són de l’àrea assistencial i 3 de departaments relacionats amb administració i gestió. Ara mateix la parapública té 258 treballadors de més de 55 anys.

Plans de jubilació

El que sí que ofereixen dues de les parapúbliques són plans complementaris per afegir a la prestació de jubilació un cop arriba l’edat de retir. En el cas dels treballadors de la Seguretat Social el pla és el de la funció pública, que amb els anys s’ha anat ampliant a treballadors d’altres ens lligats a l’àmbit públic. Les regles del pla indiquen que el treballador pot aportar fins al 3% del salari mensual a la caixa i que l’entitat que el té contractat ha de contribuir amb el mateix percentatge. Actualment, 45 treballadors participen del fons, segons les dades facilitades. La CASS ronda els 130 treballadors fixos i l’edat mitjana de la plantilla és de 46 anys. A FEDA, el que s’ofereix als treballadors amb contracte indefinit és “un pla d’estalvis amb previsió per la jubilació. La contribució de la companyia és un percentatge fix sobre el salari de cada persona”. És la informació que recull la darrera memòria publicada de la companyia i no ha estat possible ampliar-la. L’edat mitjana dels treballadors de la companyia és de 47 anys i ronden les 155 persones.

El SAAS, al seu torn, el que ofereix és una mena de complement extraordinari en arribar a l’edat de jubilació. “Tot treballador del SAAS, amb una antiguitat a l’empresa superior a 5 anys, a l’arribar a l’edat reglamentària de jubilació, té dret a rebre un complement retributiu consistent en 60 dies calculat sobre el salari brut fix mensual”, recull el conveni col·lectiu. Una prima inclosa a les “complementàries” que reben els treballadors i en les quals s’inclouen les de matrimoni o per natalitat. El SAAS va incloure al pacte laboral del 2022 subscrit amb el comitè d’empresa aventatges de tipus social o mesures salarials que ja venia aplicant a la plantilla. Algunes amb data d’extinció i que han estat objecte de les queixes del Tribunal de Comptes per la falta de regulació com ara els complements ad personam.

El cas d'Andorra Telecom

El pla de prejubilacions endegat per Andorra Telecom ha suposat la baixa voluntària de 28 treballadors que complien els requisits fixat, tenir almenys 55 anys i haver treballat com a mínim 15 a l’operadora. Són el 68% del total de treballadors que reunien les condicions i prop de l’11% del personal en nòmina. Una de les justificacions per impulsar aquesta mesura –que garanteix el 60% del sou fix als empleats que s’hi han acollit–és adaptar l’organització als reptes i necessitats que afronta, amb nous requeriments de perfils i capacitats. Algunes posicions s’amortitzen.