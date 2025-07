Publicat per Blanca Castellví Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La intel·ligència artificial (IA) ha permès avançar un pas més enllà en l’oftalmologia, aquest cop per combatre la presbícia, comunament coneguda com a vista cansada. La casa comercial Raynes ha generat una lent anomenada Galaxy. En el disseny de la plataforma de l’òptica “hi ha tingut un paper molt important la intel·ligència artificial, en què s’ha jugat amb com hi entren els raigs”. Així ho va afirmar el director de l’IMO Grup Miranza, el doctor Carlos Barrios. Tècnicament, la lent disposa d’una “òptica d’espiral, que permet que la llum giri i es propagui amb fluïdesa fins a la retina”, va afegir Barrios, i s’utilitzaria per tractar persones a partir dels 40 anys amb dificultats per veure-hi de prop. El procediment quirúrgic d’implantació de la lent és el mateix que s’ha utilitzat en cirurgies anteriors, però la innovació tecnològica permet “una millor qualitat visual, una major sensibilitat i més confort al pacient pel que fa a les llums i les llampades experimentades en el postoperatori, respecte a l’anterior de la mateixa gamma”, va afegir l’oftalmòleg.

“A nivell mèdic i de llançament, pot marcar un abans i un després” Carlos Barrios, Director mèdic Grup Miranza

Barrios va implantar la primera lent intraocular amb IA al Principat el passat dilluns dia 31 de març a la clínica i el divendres passat ja va intervenir un segon pacient amb aquesta òptica. El procés quirúrgic duraria dos dies, en què s’intervindria un ull per dia. A nivell internacional, les primeres operacions amb lent intraocular IA se situarien a partir del mes de febrer, posteriorment al congrés celebrat a la ciutat d’Elx on es va presentar l’òptica innovadora. La intel·ligència artificial ja s’ha utilitzat “a nivell de proves diagnòstiques des de fa anys” en l’àmbit oftalmològic, de la mateixa manera que “a nivell mèdic i cirurgià d’altres especialitats”, tal com va explicar el doctor Barrios.

Els pacients que han passat pel procés quirúrgic “es troben bé”, però cal esperar un mes per obtenir una valoració del resultat. Per ara, el seguiment és el mateix que en les anteriors cirurgies, amb revisions setmanals. Tot i així, “si les prestacions són com prometen ser fins ara, encara s’han de col·locar a molts més pacients”, va afegir l’oftalmòleg, que fa una valoració molt positiva de la lent: “a nivell experimental i de llançament són molt bons i poden marcar un abans i un després”.