La geopolítica europea no passa pel millor moment. El conflicte armat entre Rússia i Ucraïna ja fa temps que ha tensionat les relacions entre la Unió Europea i el Kremlin i el posicionament dels Estats Units i les polítiques aranzelàries de Trump han refredat les bones relacions dels nord-americans i els europeus. Davant d’aquest nou escenari, la Comissió Europea va recomanar als ciutadans dels països del Vell Continent tenir a casa un kit d’emergència per si haguessin de sobreviure fins a 72 hores sense ajuda externa. El kit hauria de servir per fer front a qualsevol imprevist que pugui succeir, ja sigui un fenomen meteorològic extrem, un tall d’electricitat, un ciberatac massiu o, fins i tot, a una possible agressió militar. Entre els productes, se suggereix que hi hagi llanternes amb piles, medicaments, aigua embotellada, menjar en llauna, carregadors de bateries i còpies dels documents personals més importants. Pocs dies després d’aquest anunci, la comissària europea de gestió de crisi, Hadja Lahbib, va compartir un vídeo a les seves xarxes socials amb els objectes que considerava imprescindibles a col·locar dins el kit de supervivència. La política va afegir, a banda dels objectes esmentats anteriorment, un encenedor, una navalla suïssa, una ràdio amb ona llarga o, fins i tot, un joc de cartes.

Protecció Civil recomana el catakit per fer front a emergències

Alguns països, com els que fan frontera amb Rússia o que hi estan a prop, ja han adoptat mesures semblants. Els governs de Finlàndia i Suècia van informar la seva població de tenir aquest kit preparat. En el cas d’Andorra, Protecció Civil ja fa anys que recomana tenir preparat el Catakit, una motxilla on s’ha de guardar material bàsic per fer front a inundacions, terratrèmols, fortes nevades o qualsevol altra situació d’emergència. Tal com esmenta la pàgina web de l’organisme, ha de contenir aigua, menjar, medicaments, obrellaunes, estisores, un ganivet, una còpia de les claus de casa, documentació dins d’una bossa hermètica, roba de recanvi, llanterna, encenedor, llumins i una espelma.

Què hi posarien polítics, esportistes o professionals de la cultura? “Des del grup parlamentari pensem que és molt important la prevenció enfront de qualsevol risc”, indica la consellera de Demòcrates, Berna Coma. “Protecció Civil sempre intenta prevenir en riscos i que la ciutadania s’impliqui, i pensem que la prevenció és molt important per reduir riscos perquè la població estigui més segura”, comenta Coma. La consellera esmenta que en el kit cal incloure “productes essencials que et permetin sobreviure fins a l’arribada del socors”, com aigua, menjar i un estoig de primers auxilis. “Sempre ho hem de portar” perquè “mai saps el que et pot passar”, explica la consellera de DA sobre l’estoig de primers auxilis, que recomana portar-lo quan se surt a caminar o en el cotxe. La política també considera adient incorporar una llanterna i roba de recanvi. Alhora, creu que és imprescindible portar llumins “perquè si et quedes a la muntanya i hi ha molta neu sempre pots encendre un foc”.

“Està molt bé fer-ho, però Protecció Civil ja ha fet els deures perquè ja té uns kits d’emergència de gestió de catàstrofes”, valoren fonts de Concòrdia. “El gran risc que tenim aquí són les inundacions i el Govern ha fet poc en temes hidràulics”, critiquen des del partit. “Si Europa n’està fent difusió, nosaltres també ho hem de fer per evitar mals majors d’una possible catàstrofe”, explica el conseller del Partit Socialdemòcrata Pere Baró. “Andorra potser hauria de fer més publicitat si Europa està avisant, però sense ser alarmistes”, exposa. Si fos per Baró, en aquest kit hi col·locaria “una navalla suïssa, aigua, algunes eines, kits de menjar, bateria externa, un carregador extern i medicaments”.

Esportistes, artistes

Entre els esportistes consultats, Lea Ancion, membre de l’equip nacional d’esquí de muntanya, hi posaria “menjar, aigua i coses per curar les ferides”. El jugador de l’equip nacional d’hoquei patins Pau Palacín considera que és imprescindible “conserves i aliments de llarga duració, llanterna, bateries sense fils, un forn o cuina portàtil amb gas i llumins”. La integrant de l’equip nacional d’hípica Noemí Baró comenta: “Menjar i beure per a mi i els meus cavalls, una farmaciola i quelcom per cuinar amb gas per si no hi ha electricitat”. El pilot d’enduro de la Federació de Motociclisme Andorrana, Marc Font, apunta “aigua, bombones de gas, frontals de piles, piles, estufa de gas, espelmes, menjar en conserves i també menjar deshidratat”. Finalment, l’integrant de l’equip nacional de curses de muntanya, Arnau Soldevila, menciona “entre 5 i 10 garrafes d’aigua potable, pastilles potabilitzadores Katadyn Micropur, aliments de llarga durada com arròs, pasta, llaunes de llegums i tonyina i sardines, fruits secs i xocolata i mel de conservació gairebé infinita, barres energètiques, cafè soluble i te”.

Pel que fa als professionals del sector cultural, el director de teatre Juanma Casero inclouria “una llanterna amb piles, ampolles d’aigua, una ràdio amb piles, una farmaciola amb productes bàsics com tiretes, venes o betadine, tampons per a la meva dona i llaunes de conserva”. L’actriu i directora de cinema Elisabet Terri considera que el seu kit ha de contenir “bolquers perquè tinc un bebè, espelmes i encenedors per tenir llum, higiene personal de dona, algun carregador que funcioni sense energia elèctrica, algun llibre de supervivència per si no tens internet o et quedes sense bateria, una navalla suïssa i també un xiulet per si et quedes atrapat i et puguin trobar”. A més de “menjar, aigua i alguns medicaments”, comparteix Terri.