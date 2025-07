Publicat per Blanca Castellví Ordino Creat: Actualitzat:

La primera promoció del cos de voluntaris de protecció civil estarà operativa a partir d’aquesta tarda, des del moment en què finalitzi la formació que acredita els participants com a voluntaris en actiu. Els Jocs dels Petits Estats a finals de maig implicaran la seva participació amb la “primera activació gran d’un dispositiu preventiu planificat”. Així ho va explicar el director de Protecció Civil, Cristian Pons que va recalcar la coincidència de la finalització de la formació amb “la preparació de tot el dispositiu preventiu de seguretat i sanitari”. No obstant, si la setmana vinent “alguna actuació requerís l’activació de grups de suport, ja estaríem en mesura d’activar-los per donar el recolzament que fes falta”, va afegir Pons. Un altre esdeveniment previst en què es “podria requerir puntualment certa participació del cos de voluntaris” és l’Illa Carlemany, “la cursa més important del país”, segons el director del cos.

Els voluntaris a les jornades de formació presencials.Blanca Castellví

Aquest cap de setmana s’han celebrat les jornades de formació presencials. Ahir, es va donar el tret de sortida amb la part teòrica amb activitats entorn la familiarització amb el material tècnic, els primers auxilis i la prevenció sanitària en col·laboració amb la Creu Roja i la logística i el muntatge de dispositius mòbils. Avui és el torn de la pràctica, “dirigida als dispositius preventius en col·laboració amb els agents de circulació i els bombers d’Andorra”, tal com va explicar Pons.

Els voluntaris

El grup de voluntaris del cos de Protecció Civil està format per 25 residents i els simples requisits que s’havien d’acomplir per formar-ne part passaven per ser majors d’edat, no disposar d’antecedents penals i residir al Principat. D’ells, s’espera que “estiguin a l’altura per donar recolzament als grups de primera intervenció”, va expressar Pons.

La motivació que ha portat els residents a apuntar-se com a voluntaris del cos de protecció civil és diversa, de la mateixa manera que ho és l’àmbit de treball del cos que més els crida l’atenció. La Neus Cervera està “a tope pel projecte” i va explicar que s’ha “prestat voluntària en aquest equip perquè és un projecte encarat cap a la societat civil per donar un cop de mà”. Cervera va afegir que l’àmbit d’actuació en què està més interessada és l’equip d’intervenció: “m’agradaria estar més al nucli de l’assumpte”. Tot i així, Cervera va voler destacar el sector de la prevenció, ja que “és clau perquè hi ha molt desconeixement en general de la població civil, per tant, juga un paper molt important”.

La col·laboració civil és també una motivació compartida pel Xavi Montané: “és una oportunitat que tenim com a país d’aportar el teu granet de sorra i penso que és important conscienciar la població del fet que hi ha riscos”. Per a Montané, la part on recauran la majoria de les actuacions és la de prevenció i divulgació, però es va mostrar obert a col·laborar en l’àmbit que se’l necessiti: “no tinc cap preferència, hi ha molts perfils diversos i entre tots ens poden sol·licitar tant per la part divulgativa com per actuar en cas d’emergència”.

En Joan Rodes, en canvi, va apuntar-se com a voluntari al cos en un sentit més aviat de formació personal. “Sempre estem exposats a qualsevol catàstrofe, qualsevol conflicte o qualsevol imprevist i generalment no coneixem els protocols d’actuació”, va recalcar Rodes. El voluntari es va mostrar preocupat per la manca de coordinacions i coneixements entorn de catàstrofes com va ser el cas de la dana a València: “la voluntat que volem aprendre d’aquí gira entorn de saber què fer, què aportar, no només en com podem ajudar sinó que a suposar un problema menys”.

El director del cos considera “important crear aquest procés formatiu perquè la gent estigui informada i capacitada per donar el recolzament que s’escau”. A més, “estem aquí per complir la llei, ja que es tracta d’un projecte que preveia la llei qualificada de protecció civil”, va recordar Pons sobre el cos de voluntaris.