Concòrdia demana una compareixença pública de Landry Riba al Consell General per l’Acord

El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, en representació de tot el grup, ha demanat una compareixença parlamentària pública del secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba. Ho ha fet a través d’una carta adreçada a la presidenta de la Comissió Legislativa de Política Exterior, perquè la petició es valori en la pròxima reunió de la comissió.

L’objectiu de la compareixença, que es proposa que sigui pública i amb la possibilitat de seguiment per part dels mitjans de comunicació i de la ciutadania, és intercanviar posicions sobre diversos aspectes clau de l’Acord d’Associació que Andorra ha negociat amb la Unió Europea. Entre aquests, destaquen les obligacions i compromisos derivats de l’acord, així com l’estat actual de les negociacions i els calendaris previstos per a la signatura i la convocatòria del referèndum.

Cerni Escalé també posa sobre la taula altres aspectes rellevants per justificar la compareixença, com ara l’impacte que es preveu en sectors estratègics, els drets de la ciutadania, i els mecanismes de participació i control democràtic previstos. Entre aquests mecanismes, s’inclouen les opcions d’organització legislativa o reglamentària en relació amb el referèndum.

Concòrdia considera que el Consell General ha de ser l’espai natural per als debats de caràcter legislatiu, i no estructures paral·leles com el pacte d’Estat per l’Acord d’Associació, que —segons el grup parlamentari— no compta amb la plena legitimitat ni representativitat parlamentària.