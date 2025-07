La CASS valora la "bona rebuda" del simulador de pensions

La pàgina web de la CASS, en la que s'informa que hi ha disponible l'eina per calcular la pensió.CASS

La web de la CASS disposa d’una eina per permetre realitzar el càlcul aproximat de la pensió que es percebria en el moment actual i en el futur. Es tracta d’un simulador en línia que, segons valoren des de la parapública, ha tingut des de la seva posada en funcionament “molt bona rebuda”. De fet, segons les dades facilitades, fins a la data s’han registrat 7.400 simulacions.

El simulador de pensions és una eina que va ser demanada pel Consell General com a servei per informar els assegurats sobre quina seria la seva pensió si es jubilessin en la data en què fan la simulació amb els punts acumulats fins al moment. Així, cal recordar que el consell d’administració de la CASS va aprovar la seva activació a finals del 2021. Des de la parapública valoren que és “una eina que ajuda a entendre el sistema de jubilació andorrà que es basa en punts i que sovint és difícil d’interpretar” per part dels assegurats, més que res per la conversió en euros que suposa aquests punts adquirits al llarg de la vida laboral.