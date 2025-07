Cancel·lat el vol de Madrid per una incidència tècnica

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els passatgers dels vols entre Madrid i l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell, i entre la Seu i la capital espanyola van haver de fer divendres el viatge per carretera. Els trajectes es van cancel·lar per “raons tècniques”, segons va confirmar ahir la companyia que opera les rutes, Air Nostrum. L’empresa va assenyalar que a tots els passatgers se’ls va oferir transport alternatiu per carretera, tant en taxis com en autobusos. Cal recordar que la mateixa aeronau fa els dos trajectes. Es tracta de la primera incidència d’aquest tipus del 2025. L’any passat la companyia va anul·lar deu vols: quatre per fallada tècnica de l’avió programat, cinc per l’anul·lació del vol anterior i un a causa de les males condicions climatològiques. Els afectats van ser un total de 242 passatgers amb dret a compensació.