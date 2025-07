Publicat per Redacció / Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Sant Jordi escalfa motors i Encamp ja va celebrar ahir un primer tast amb una taula rodona i signatura de llibres d’autors i editors nacionals. Un esdeveniment impulsat des de la Xarxa de Biblioteques i l’Associació d’Editors per poder crear un espai de convivència i debat literari, segons va declarar el conseller de Cultura del comú d’Encamp, Joan Sans. “És la primera vegada que fem aquest format, però no serà l’última”, va avançar el conseller comunal. Una vintena de persones van participar del matí de literatura a la biblioteca parroquial. Autors que presenten obra com Frank Garcia, amb Làser; Marc Cortès, amb Colls d’ampolla; Joan Peruga, amb Sentinella; i Jordi Casamajor, amb Consideracions sobre l’art rupestre; van parlar de les seves obres. Els editors Jan Arimany i Fabiola Masegosa van presentar Pregoneu-ho als quatre vents, de James Baldwin, i Un any més de la nostra vida, obra pòstuma de Xavier Fernández.

L’essència de l’esdeveniment, però, va ser la dinàmica de la taula rodona, on els editors van revelar algunes curiositats sobre els escriptors i els autors locals van poder compartir les seves experiències durant el procés de creació de les obres, així com respondre als dubtes plantejats pel públic. L’acte va finalitzar amb una signatura de llibres que va permetre la conversa directa entre lectors i autors.