Andorra Endavant exigeix claredat sobre la qualificació de l’Acord amb la UE i el referèndum

"Davant la creixent inquietud ciutadana i la demanda de transparència de la ciutadania respecte a l’Acord d’Associació amb la Unió Europea", el conseller general del grup parlamentari Andorra Endavant, Marc Monteagudo Torres, ha entrat una pregunta urgent per ser resposta oralment davant el ple del Consell General del proper dimarts 15 d’abril.

La pregunta respon a dos punts fonamentals pel partit de Carine Montaner: La qualificació definitiva de l’acord amb la UE -si aquest és o no de naturalesa mixta- i que s'expliquin les conseqüències jurídiques. A més, també han demanat la data prevista de convocatòria del referèndum.

"La ciutadania mereix saber si el Govern compleix les seves promeses davant un dels acords més importants de la història recent del nostre país", ha declarat Marc Monteagudo Torres. "El respecte a la sobirania del poble andorrà passa per la veritat, la transparència i el respecte dels compromisos de Govern".

La Consellera General Noemí Amador ha registrat també una pregunta urgent al Govern. L’objectiu és obtenir una explicació clara i compromesa sobre l’estat actual de la gestió interna i dels recursos humans del Ministeri d’Afers Socials i Funció Pública.

Aquesta acció ve motivada per les nombroses inquietuds traslladades per professionals del propi ministeri, que denuncien una manca de recursos, una manca d’organització interna per fer front a les necessitats creixents de la població.

Des d’Andorra Endavant es demana al Govern que expliqui quines mesures reals i immediates pensa posar en marxa per reforçar l’eficiència del ministeri i garantir una resposta ràpida i digna a la ciutadania, especialment a aquells col·lectius més fràgils que depenen directament dels serveis socials.