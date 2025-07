W'WISE presenta el seu nou projecte a la Llacuna

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L'artista W'WISE presenta avui a La Llacuna, a les 18:00 h, el seu nou projecte musical, acompanyat d’un documental i diversos videoclips. El músic urbà també ha convidat artistes emergents "per venir a presentar les seves cançons o mostrar el seu talent damunt l’escenari" en la seva release party.

El projecte veurà la llum el 9 de maig i comptarà amb sis cançons. Amb aquest treball, W'WISE afirma que "tanco l’etapa més difícil de la meva vida", oferint una barreja de sensualitat, melancolia, elegància i personalitat, amb un estil ideal per a l’estiu.

Tal com el descriu el mateix cantant, "és un projecte on parlo de tot el que he hagut de superar gràcies a les meves experiències viscudes des dels 16 anys".

Dins aquest projecte, també hi participa l’artista espanyola Siria Malo, que, amb la seva veu, aporta "unes melodies i sentiments increïbles", que es fusionen a la perfecció amb l’objectiu personal que W'WISE vol transmetre amb aquest treball.