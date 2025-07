Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Els vols entre Madrid i la Seu, i la Seu i Madrid, van quedar cancel·lats ahir per "raons tècniques", tal com ha confirmat la companyia que opera les rutes, Air Nostrum. A tots els passatgers se'ls va oferir transport alternatiu per carretera, tant en taxis com en autobusos.