La superfície aprovada per a nous edificis es va incrementar un 37,8% el 2023

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les autoritzacions per construir edificis de nova planta van continuar amb una dinàmica ascendent l’any 2023, amb un augment del 37,8% respecte al 2022, segons ha publicat el departament d’Estadística. La superfície total autoritzada, segons els registres dels comuns, va ser de 326.445 metres quadrats durant l’any 2023, amb 91 permisos autoritzats, la xifra més alta des del 2004.

Els xalets pugen UN 135,8%, amb 81.555 metres quadrats

Dins del total de superfície autoritzada, els xalets van experimentar un increment del 135,8%, arribant als 81.555 metres quadrats. Aquesta xifra suposa més del doble respecte als 34.590 del 2022, i gairebé quatre vegades més que els 23.008 del 2021, indicant una tendència clara cap a l’edificació d’habitatges unifamiliars. Pel que fa als habitatges plurifamiliars, van representar la major part del total, amb 220.533 metres quadrats, equivalent al 67,6% de l’obra nova autoritzada. Aquesta modalitat també va experimentar un increment, concretament del 22,6% en comparació amb l’any anterior. Altres tipologies de construcció van registrar un augment moderat del 8,5%, mantenint la dinàmica positiva del conjunt del sector.

91 permisos autoritzats, la xifra més alta des del 2004

Escaldes-Engordany va ser la parròquia amb més increment del nombre de metres quadrats de superfície autoritzada durant l’any 2023, amb un creixement del 317%, seguida per Andorra la Vella, amb un 192%, i Sant Julià de Lòria, amb un 66,7%. Canillo va tenir una baixada del 71,5% en la superfície autoritzada, així com Encamp, amb un descens del 62,5%, Ordino amb un decreixement del 20,8% i la Massana, amb una davallada del 19,1%.

Eficiència energètica

A més de la nova construcció, l’informe d’Estadística destaca que l’any 2023 es va caracteritzar per una aposta significativa per la rehabilitació. El Govern va atorgar 1.674.129,89 euros en ajudes públiques, repartides en 374 sol·licituds. D’aquest total, el 63,6% es va destinar a actuacions per a la millora de l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables, reforçant així el compromís amb la sostenibilitat i la reducció del consum energètic dels edificis existents.