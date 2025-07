Quatre hores de retencions pel despreniment de Racons

Publicat per Redacció Canillo Creat: Actualitzat:

Una caiguda de rocs a la Carretera General 2 a l’altura de Racons (Canillo) es va produir ahir al matí. Va ser poc abans de les nou quan en una inspecció de la zona, els bombers van veure una gran llosa que es trobava en una posició inestable amb el risc de caure, i després d’inspeccionar-la amb un dron i amb l’ajuda de geòlegs es va trucar als operaris de proteccions perquè enviessin dos especialistes per provocar el despreniment.

Dos operaris van fer caure el roc, que no va afectar cap vehicle

Els especialistes es van despenjar d’un helicòpter per revisar la zona i van fer caure la gran llosa de forma natural, fet que va provocar un tall de trànsit amb afectacions des de les nou del matí fins a un quart de dues de la tarda.

La caiguda de pedres no va afectar cap vehicle, però la circulació es va haver de tallar totalment quan els bombers van rebre l’avís. Els serveis d’emergència van començar a donar pas alternatiu per facilitar la circulació a la zona i el servei de trànsit va recomanar evitar la circulació a l’àrea afectada. Les restriccions per circular van provocar retencions de pujada i baixada durant prop de quatre hores.

El punt de l’incident.Fernando Galindo

La caiguda de rocs es va produir de forma natural i les pedres van quedar esteses pels dos sentits de la circulació, i els efectius de manteniment de carreteres del COEX i els bombers van estar treballant per netejar la calçada i assegurar la zona. La carretera es va reobrir pels volts d’un quart de dues del migdia.