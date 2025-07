El mercat de compravenda d’habitatge de luxe no té aturador. El conjunt residencial Falgueró Valley View d’Escaldes-Engordany ja ha venut aproximadament el 90% dels pisos de la primera de les tres torres de què estarà format i el 60% de la segona. Segons van explicar al Diari fonts coneixedores del projecte, l’interès que ha despertat el complex entre els compradors ha convençut els promotors de la conveniència d’accelerar la construcció de la tercera torre i començar a comercialitzar-ne els pisos.

En el cas de la primera torre ja s’hauria superat de llarg el llindar de rendibilitat, és a dir, el punt en què els ingressos generats per la inversió són suficients per cobrir les despeses associades. En el cas de la segona, el també anomenat punt d’equilibri o punt mort s’estaria a punt d’assolir.

Els treballs de construcció de l’estructura del conjunt residencial ja estan acabats. Segons pot apreciar-se en la fotografia que acompanya l’article, ja s’ha començat a preparar el terreny per alçar les torres a la parcel·la, situada al carrer del Falgueró, just al darrere de l’hospital.

El Falgueró Valley View és un conjunt residencial format per tres torres de 15 plantes. A la base de les torres, en les tres primeres plantes, hi haurà habitatges d’una, dues o tres habitacions. Aquests pisos disposen de plaça d’aparcament i de traster. De la planta tres a la 14 hi haurà pisos de dues i tres habitacions.

Els habitatges més luxosos seran a la cúspide de les torres. El tríplex ocuparà tres plantes completes. Els àtics es trobaran a les plantes 14 i 15. La propietat més cara anunciada al web de la promotora és, justament, un dels tríplex. De quatre habitacions i 228 metres quadrats de superfície, costa 3,4 milions d’euros.

Dels pisos anunciats, el més assequible –es publicita per 429.000 euros– està situat a la vuitena planta i té una habitació, 53 metres quadrats de superfície i una terrassa privada de gairebé deu metres quadrats.

La promoció disposa de diverses zones comunes d’ús exclusiu per als residents, incloent-hi un spa, un solàrium i un gimnàs. Els edificis tindran un accés privat directe des del camí del Falgueró que permetrà als inquilins sortir directament a l’entorn natural de la solana de la vall central.

Les obres del complex residencial Falgueró Valley View van començar el febrer del 2024. El projecte transformarà la fesomia urbana d’Escaldes. Encara més si tenim en compte que al costat hi ha un nou aparcament comunal.

EL COMÚ OBRE L'APARCAMENT DE MANERA PARCIAL

El comú d’Escaldes-Engordany va obrir ahir el pàrquing del Falgueró. L’obertura és parcial, ja que les obres encara no han acabat. Amb tot, s’ha pres aquesta decisió per facilitar l’aparcament en una zona molt mancada de zones d’estacionalment i molt sensible per tenir serveis com l’hospital o la sala de vetlles molt a prop.



D’aquesta manera, estaran disponibles les quatre primeres plantes de l’aparcament, que posen a disposició del ciutadà 289 places per deixar el vehicle. Es mantindrà tancada la cinquena i última planta, així com la zona de la terrassa, on s’han d’instal·lar les pistes de tennis i una zona enjardinada. La voluntat és que en un termini breu de temps també es pugui obrir la darrera planta i, posteriorment, acabar la part de dalt.



Les persones que disposin de la targeta AD+ podran utilitzar-la amb normalitat si l’han actualitzat. Aquest moviment també es requereix per poder fer servir el nou aparcament de l’Església. Si ja s’ha dut a terme per a aquest, ja estarà actiu també per al Falgueró, no és necessari tornar-ho a fer. D’altra banda, i només de manera temporal, caldrà pagar al caixer automàtic i no es podrà fer a la barrera de sortida.



Un cop finalitzades les obres, l’aparcament del Falgueró oferirà 350 places, més del doble de les que hi havia abans a la zona (n’hi havia 140). En aquest sentit, cal recordar que el projecte inicial incloïa un total de 290 places, però una modificació posterior va permetre guanyar una seixantena més de llocs. Això va ser possible perquè un cop començats els treballs d’excavació es va observar que en una part del subsol no hi havia roca, sinó runa, fet que va permetre guanyar espai a la primera planta.