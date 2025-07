Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’informe final del Fons Monetari Internacional (FMI) assenyala com a “elevat” el risc que suposen els ciberatacs per a l’estabilitat econòmica. Segons el document, amenaces relacionades amb infraestructures físiques o digitals –incloent-hi les criptomonedes i altres monedes digitals–, errors tècnics o un mal ús de la intel·ligència artificial poden derivar en situacions d’inestabilitat financera o econòmica.

Andorra és especialment vulnerable a aquesta mena d’amenaces, tenint en compte incidents recents que han provocat talls d’internet, afectacions als serveis 4G i un augment dels atacs amb malware. Un dels punts febles que destaca l’FMI és la presència d’un únic proveïdor d’internet al país, un fet que, segons l’organisme, fa que sigui “més propens als atacs”.

Per fer front a aquesta amenaça, l’FMI recomana que el país continuï fent proves de resposta davant possibles incidents de ciberseguretat, així com elaborant estratègies i alternatives per mitigar-ne l’impacte.

Pensions i canvi climàtic

Els altres dos riscos principals identificats per l’informe són l’envelliment de la població –i l’impacte que això suposa per al sistema de pensions– i les conseqüències del canvi climàtic sobre el model de turisme d’hivern.

Pel que fa al primer, el Fons subratlla la necessitat d’enllestir la reforma del sistema de pensions, davant l’augment previst del seu cost a mitjà i llarg termini. També recomana avançar en la reforma del sistema sanitari per controlar-ne les despeses i assegurar-ne la sostenibilitat.

Pel que fa al canvi climàtic, l’informe adverteix que es tracta d’un risc “elevat” per a l’economia andorrana, atès el pes que hi té el turisme d’hivern. “A la llarga, el canvi climàtic afectarà sobretot a través del turisme d’esquí”, provocant temporades més curtes i amb costos més alts. Tanmateix, l’informe apunta que aquest impacte es veurà “parcialment mitigat” gràcies a l’altitud del país i a les inversions en canons de neu artificial que ha fet Grandvalira Resorts, fet que proporciona “un avantatge competitiu respecte als competidors”.

En aquest sentit, l’FMI insta a desenvolupar polítiques adaptades al canvi climàtic i a donar suport als negocis vinculats al sector de l’esquí.

L’informe també posa l’accent en la importància de continuar reforçant el marc de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, especialment pel que fa als actius virtuals i els fluxos transfronterers. Així mateix, recomana millorar el sistema estadístic, especialment en la cobertura de dades econòmiques.

Economia resilent

Tot i els riscos, l’FMI destaca la resiliència de l’economia andorrana, que continua creixent per sobre del seu potencial. L’informe estima un creixement del PIB real del 2,1% per a l’any 2024, tot i que les dades més recents de l’organisme eleven aquesta xifra fins al 3,4%. Aquest dinamisme ha estat impulsat per la forta activitat del turisme i els serveis, així com pels bons resultats del sector bancari.