L’os que es va detectar la matinada de dilluns a dimarts és un mascle adult. Aquest és l’indici que segueix el cos de banders en detectar la presència de l’animal salvatge entre les muntanyes de la Massana i Ordino, a través d’un dels punts de seguiment de control i la comprovació de les petjades, que els va permetre confirmar les sospites.

“L’os és un animal que evita els gossos i qualsevol activitat humana” Ferran Teixidó, Director banders d’Andorra

El reconeixement no ha permès detectar l’espècie ni la seva edat i tampoc s’han pogut identificar bé les característiques de l’os. El director del cos de banders, Ferran Teixidó, creu que és un dels mascles que tenen detectats. La investigació continua i el cos tindrà més informació sobre l’os pels volts del juny, quan s’hagin dut a terme les anàlisis corresponents de les mostres de pèl que es van recollir.

Davant d’aquest fet, Teixidó dona un missatge de tranquil·litat a la població recordant que “l’os és un animal que evita els gossos i qualsevol activitat humana”. A més, des d’aquest any el cos compta amb la figura del bander referent, una persona de l’equip que s’encarrega de fer el seguiment dels vuit exemplars detectats al Principat i els 96 ossos que estan localitzats als Pirineus per controlar-los si entren al país. El cos manté un contacte continuat amb l’Associació de Ramaders d’Andorra amb la finalitat d’extremar les precaucions i evitar que els plantígrads puguin provocar-li problemes. “Aconsellem als ramaders que tinguin gossos perquè als ossos els fan por”, recomana el director, que recorda que no hi ha cap ramader afectat.

De cara al futur, l’objectiu que es posa Teixidó és afinar més en els punts de seguiment de control amb l’obtenció de més informació per fer un control més exhaustiu i aconseguir resultats el més ràpid possible, augmentant el nombre de punts fins als 16 per garantir la seguretat als boscos.

En constant formació

El cos andorrà està duent a terme formacions en matèries com ara el seguiment dels ossos, el peritatge i el protocol per controlar el comportament dels animals salvatges, i intervenir en el cas que algun dels ossos sigui agressiu i aplicant el protocol d’intercanvi d’informació amb els països veïns. També tenen previst fer una altra formació amb l’entitat cultural Fundación Oso Pardo per treballar la gestió de la conservació i l’hàbitat d’Astúries, en un territori on habita l’os bru i d’on podran extreure noves sinergies i intercanviar experiències per millorar el seu treball.