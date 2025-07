El festival Ull Nu entregarà un nou premi, al millor curtmetratge de salut

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El ministeri de Salut i el festival Ull Nu van signar ahir un conveni de col·laboració per a la creació d’un nou premi, al millor curtmetratge amb temàtica de salut, presentat dins del certamen, que se suma al cartell de vuit premis que ofereix l’Ull Nu. El premi, dotat pel ministeri amb un import de 500 euros, és una de les novetats de l’edició del festival d’enguany i té com a objectiu fomentar la promoció de la salut a través de la creació de productes audiovisuals.

Per optar-hi, els curtmetratges participants hauran de tractar temàtiques vinculades amb la salut, la prevenció, el benestar o qualsevol aspecte rellevant per a l’educació i la conscienciació sanitàries. Aquesta iniciativa s’emmarca dins del pacte nacional per a la qualitat i sostenibilitat del sistema sanitari, en la línia de promoció i protecció de la salut.

El conveni entre Salut i el festival Ull Nu se suma a la col·laboració del Govern amb el certamen, a través del ministeri de Cultura, que aporta 44.500 euros per donar suport a l’organització, entre els quals s’inclou la dotació dels premis al millor curtmetratge (1.500 euros), al millor muntatge (1.000 euros) i a la memòria històrica (1.000 euros).