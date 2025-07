Publicat per Iker Mons Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) va valorar positivament el nou reglament per fer front als negocis fantasma que entrarà en vigor un cop aplicada la llei òmnibus el pròxim 16 d’abril. Els canvis que va proposar el Govern inclouen un reforç dels controls per garantir que les societats estrangeres que s’instal·len al Principat tenen una activitat econòmica transparent i efèctiva. La patronal també va advertir que cal equilibrar-ho amb la resta d’empreses per evitar “un discurs públic que demonitzi l’aportació exterior a l’economia andorrana”. “Tot el que sigui controlar i garantir que no hi hagi societats instrumentals o fantasma, hi estem d’acord”, va assegurar Iago Andreu, director general de la CEA.

La patronal aplaudeix especialment que es verifiqui que les empreses amb capital estranger tinguin una activitat real, generin riquesa i llocs de treball. Considera positiva la inspecció prevista al cap de divuit mesos de l’aprovació de la inversió, així com els controls periòdics posteriors. Tanmateix, subratlla que “no s’ha de criminalitzar la inversió estrangera”, tot advertint del perill d’un “discurs públic que l’associa amb problemes com l’especulació immobiliària”. “Abans de la inversió estrangera també s’havia especulat”, va recordar. El criteri hauria de ser “l’activitat real de l’empresa i no la seva procedència”. “Si s’ha de controlar més, s’ha de controlar tothom igual”, defensa Andreu, tot afegint que “una empresa nacional també pot ser instrumental”.

Tal com va avançar el ministre d’Agricultura, Medi Ambient i portaveu del Govern, Guillem Casal, es tracta d’una normativa tècnica que estableix les verificacions prèvies abans de resoldre una sol·licitud d’inversió –sigui favorablement o no. Cal recordar que es poden vetar les empreses que suposin un risc per a l’Estat, la seguretat, el medi ambient, l’energia o la salut pública, entre d’altres. També es regularan els passos per a la formalització notarial un cop hi ha l’aval administratiu, així com l’intercanvi de dades entre notaris i Govern. L’incompliment de la normativa comportaria sancions.

D’entrada, el director general de la CEA va considera que “si s’aplica correctament aquest reglament, no hauria de tenir cap impacte negatiu significatiu” de cara a dissuadir inversors estrangers. Tot i això, creu que caldrà avaluar-ne els efectes un cop en vigor i després del primer any d’inspeccions. “Al cap d’un any es podran valorar les repercussions”, va concloure Andreu.