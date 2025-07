Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Dues candidatures ben diferenciades aspiren a liderar el comitè d’empresa del SAAS amb una majoria de representants. D’una banda, la llista afavorida per la branca sanitària de l’USdA està tancada amb Sergi Joval i Àlex Banderas. El primer és metge del servei d’urgències i el segon, portalliteres a l’hospital. L’altra opció està liderada per la infermera d’urgències Eva Font i per Montse Nazzaro, de facturació. La sorpresa és la presència de dues persones que pertanyen a l’USdA, Elisa Saez, tècnica SDI, i Marta Pérez, infermera d’atenció primària. Font també havia estat afiliada i ha tingut una vida política activa: va ser membre de la candidatura Per Ordino per a les eleccions comunals del 2019 i després va ser candidata d’Andorra Endavant a la territorial de les generals del 2023.

Sorpresa per la presència d’afiliades al sindicat en l’opció “independent”

Fonts del sindicat no van amagar ahir cert malestar per la participació d’afiliades en la llista rival i van convidar-les a abandonar l’organització. També van destacar que no hi ha cap metge, mentre que la de l’USdA compta amb un metge titular i amb un suplent. Les dues candidatures estan ara recollint les 150 signatures necessàries que exigeix el procés d’elecció del nou comitè d’empresa del SAAS, que culminarà probablement el 6 de maig amb les votacions del personal.

L'organització remarca que tenen el compromís de dos metges

La llista que s’autodefineix com a independent “és un reflex fidel de la diversitat de perfils que conformen el SAAS”, amb l’objectiu d’escoltar “totes les veus” i “treballar col·lectivament per a la millora de les condicions laborals de tothom”, s’afirma en un comunicat. En el document s’exposa que la primera acció, en el cas de ser escollida, seria la convocatòria d’una assemblea general “amb l’objectiu de recollir propostes i inquietuds sobre el nou reglament del SAAS”. Un altre dels punts que destaquen és l’obertura de nous canals de comunicació, que puguin esdevenir “un espai de debat transparent i participatiu”. Els integrants que conformen la llista reivindiquen “un model de participació activa i oberta” en què tothom “tingui veu i pugui formar part de les decisions que l’afecten”.

Des de la llista vinculada a l’USdA es va recordar ahir que l’anterior comitè estava conformat majoritariament per treballadors que no pertanyen a l’organització. “S’ha fet veure que l’USdA s’ha negat a negociar i cal recordar que la majoria de l’anterior comitè no era de l’USdA”, van precisar les fonts.