La policia va detenir la matinada d’ahir un turista per una agressió a l’exterior d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella i un resident de 39 anys. L’home de 41 anys va agredir l’altre, conegut seu, i li va causar una fractura al nas. L’agressor es va encarar amb els agents, va empentar diverses vegades un dels policies, va desobeir les seves indicacions i es va posar violent. Quan els agents van detenir-lo, l’altre home, de 39 anys, també els va intentar agredir, els va insultar i els va amenaçar de mort. També va intentar agredir els membres del servei de bombers que van haver d’intervenir per fer-li les primeres cures per les ferides que tenia a conseqüència de l’agressió. A causa del seu estat d’agressivitat, se’l va haver de traslladar finalment a l’hospital.

La matinada de dijous a divendres, la policia va detenir a Canillo un conductor de 27 anys amb una taxa d’alcoholèmia d’1,09 arran d’un accident de danys materials al punt quilomètric 12,500 de la CG-2, a la zona de la Traba. L’home circulava en sentit descendent quan va perdre el control del cotxe i va col·lidir contra la penya del marge dret de la calçada. La policia també va arrestar, la matinada de dimecres a Andorra la Vella, un conductor de 25 anys amb un positiu d’1,63. Es va encastar contra un dels piquets que delimiten la vorera i va col·lidir contra un fanal. Un home de 38 anys i una dona de 33 van ser arrestats a la Massana i al Tarter amb alcoholèmies d’1,48 i 1,21. Es va detenir un altre home, de 48 anys, amb 3,8 grams de cocaïna. Se’l va controlar en una parada de circulació en què també va donar positiu en la prova de tòxics.