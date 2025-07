La 2a edició d’Andorra Crea clou després d'oferir divuit espectacles durant tres dies

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La trobada entre artistes nacionals i programadors estrangers, celebrada en el marc d’Andorra Crea, ha permès als creadors andorrans iniciar converses per obrir línies de contractació per actuar fora de les fronteres del Principat i, també, poder ser presents als festivals culturals que es programen al país. I, fins i tot, les reunions han permès tancar les primeres contractacions. Això dona compliment a un dels objectius del festival: la internacionalització dels professionals de la cultura.

Així ho ha afirmat el director del Departament de Promoció Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, Joan-Marc Joval, durant l’atenció als mitjans de comunicació per fer balanç de la segona edició del certamen. Joval ha assegurat que els programadors també han pogut assistir a les representacions que més els interessaven i analitzar si les propostes que es presentaven encaixen amb els festivals o les programacions culturals que gestionen.

Però Andorra Crea, una iniciativa cultural organitzada pel Govern i els set comuns, no només té com a objectiu afavorir la internacionalització dels creadors nacionals, sinó que, a més, té com a finalitat acostar els artistes del país al públic local. I aquest objectiu també ha estat complert en aquesta segona edició, segons Joval, ja que ha clos amb una bona acollida per part del públic del país, tant les propostes tradicionals com les més innovadores. De fet, gairebé tots els espectacles han exhaurit les entrades.

Durant tres dies, del 10 al 12 d’abril, s'han celebrat divuit espectacles arreu del país de disciplines artístiques visuals i escèniques. En aquest sentit, Joan-Marc Joval ha assegurat que la programació d’espectacles a totes les parròquies ha permès acostar les actuacions al públic local i que han generat interès.

En aquesta segona edició, la meitat de les actuacions eren estrenes absolutes –que han estat possibles gràcies al foment del Ministeri de Cultura, a través de subvencions específiques– i això, segons el director de Promoció Cultural, també ha estat un pol d’atracció d’espectadors.