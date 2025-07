La Unió Interparlamentària reclama garantir el desenvolupament social i la igualtat d’oportunitats

La delegació del Consell General, formada per Maria Àngels Aché, Sandra Codina i Pere Baró, a la Unió Interparlamentària.Consell General

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La 150a Assemblea de la Unió Interparlamentària (UIP) ha finalitzat a Taixkent (Uzbekistan) posant el punt de mira en assolir la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament social. Aquests són dos dels punts destacats de la declaració final de l’assemblea que també recomana als parlaments potenciar la participació de la ciutadania en la política i endegar accions per garantir la independència judicial.

La delegació del Consell General, encapçalada per la subsíndica general, Sandra Codina, acompanyada de Maria Àngels Aché i Pere Baró ha assistit al debat sobre el paper dels joves en l’aplicació de les polítiques d’igualtat de gènere. A més, els representants andorrans han mantingut reunions bilaterals amb altres membres d’altres parlaments per recollir experiències i bones pràctiques d’altres xarxes de dones parlamentàries i per conèixer quins han estat els resultats de les accions que han portat a terme.

La delegació també ha participat en la reunió de les delegacions membres de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia on s’ha incidit en les campanyes que es duen a terme a Andorra per promoure la llengua francesa i els lligams culturals que ens uneixen amb la comunitat francòfona.