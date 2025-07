La segona edició d’Andorra Crea s’internacionalitza

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La segona edició de l’Andorra Crea va començar ahir al al matí i durant tres dies consecutius es preveu l’assistència de vint programadors estrangers. Es duran a terme 18 espectacles programats a les set parròquies. El festival ha costat 235.000 euros, dels quals 151.000 els aporta Govern i la resta, 84.000 euros, els comuns (12.000 euros cadascun). Aquesta iniciativa té com a objectiu fomentar la creació nacional, apropar-la a la ciutadania i impulsar-ne la internacionalització.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va assenyalar que “Andorra Crea vol ser una plataforma per a la difusió, però també un pont cap a la professionalització i la internacionalització de l’art fet a Andorra”. Per Bonell, els artistes són “agents de transformació, i per això és tan important que les institucions els reiterem el nostre suport i treballem per fer-los visibles”.