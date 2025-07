Retencions d'entrada al Principat per Espanya en una jornada anteriorArxiu

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Nacional-145 ha patit retencions d'entrada al Principat que han arribat a superar el quilòmetre, tal com ha anunciat el servei de trànsit de la Generalitat de Catalunya, i que s'iniciaven abans de l'entrada de la Farga de Moles. Les retencions han començat al voltant de dos quarts de set de la tarda i han finalitzat passades les vuit del vespre.

Les cues marquen l'inici de la Setmana Santa escolar, que vindrà marcada per l'última setmana de la temporada d'esquí, i on s'espera una arribada considerable de turistes, que pot tornar a provocar retencions a les fronteres, així com a les carreteres del Principat.