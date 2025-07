Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El SAAS va procedir fa una setmana a acomiadar una administrativa que treballava a l’hospital amb uns set anys d’antiguitat i contracte fix. Aquest nou acomiadament ha generat malestar entre el personal, segons fonts sindicals, perquè, com en els dos anteriors, ha estat pel procediment no causal, fet que comporta el pagament d’indemnització “amb diners públics”. No ha transcendit la quantitat exacta de quitança, que les fonts calculen que ha estat superior als 20.000 euros. La dona s’havia reincorporat al lloc de treball després d’una baixa per una greu malaltia. El SAAS es va limitar ahir a comentar que “està tot dins la legalitat i en relació amb els acomiadaments previstos a la Llei de relacions laborals, i no tenim res a dir”.

Les fonts sindicals van recordar que anteriorment hi va haver dos acomiadaments que van sumar 100.000 euros de quitança. El primer va afectar una cap de quiròfan, a qui se li va dir “que no encaixava en el projecte”. La darrera, a banda de l’administrativa, va ser una infermera del servei de diàlisi, a qui després de reincorporar-se després d’una llarga baixa d’un any se li va comunicar que no continuava al lloc de treball. Aquest cas va generar una gran controvèrsia entre l’USdA i la direcció del SAAS, ja que van discrepar sobre el reallotjament de la sanitària per no coincidir amb la seva cap –a qui acusava d’assetjament i per diferències sobre l’informe mèdic que havia servit per valorar la salut de la infermera. El SAAS va afirmar que no constava cap denúncia d’assetjament laboral i va rebutjar les acusacions de la branca sanitària de l’USdA respecte als problemes de la treballadora amb la cap.