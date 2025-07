Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Govern ha atorgat 925.239,75 euros en ajuts de lloguer a l’habitatge i aniran destinats a 398 sol·licitants que es van apuntar a la convocatòria que l’administració va obrir el 20 de gener i que van realitzar el tràmit abans del 31 de març, segons una publicació que es va fer ahir al BOPA. S’han resolt ara per ara el 30 per cent de les sol·licituds rebudes i cal recordar que tots aquelles sol·licitants que van demanar la prestació abans de l’acabament del primer trimestre de l’any la rebran amb efectes retroactius des de l’1 de gener. L’import mitjà dels ajuts atorgats és de 2.335,77 euros. La quantitat mínima aprovada és de 684 euros i la màxima, de 3.804,72.

La convocatòria restarà oberta tot l’any malgrat que la retroactivitat s’acaba per a les prestacions demanades a partir d’aquest mes. El Govern va aprovar al desembre modificar la fórmula de l’atorgament i va suprimir la renovació automàtica de l’ajut, fet que ha tornat a instaurar la necessitat de sol·licitar anualment la prestació. A més, va fixar de nou que el mínim d’anys de residència per a les persones sol·licitants sigui de cinc anys ininterromputs i va establir que el topall d’ingressos per beneficiar-se ha de ser de l’1,2 del llindar econòmic de cohesió social (LECS) personal o familiar i que el percentatge de participació en l’import de la renda mensual és del 30% general i del 35% per als col·lectius prioritaris.

La majoria de persones que han rebut de nou l’ajut ja n’eren beneficiàries abans.