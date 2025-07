El Fons Monetari Internacional demana reformar el sistema de pensions i el sanitari

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Fons Monetari Internacional insta a Govern a impulsar reformes estructurals ambicioses que permetin enfortir la resiliència i elevar el creixement potencial, tot advertint que, a mitjà termini, l’envelliment de la població, l’impacte del canvi climàtic sobre el turisme d’hivern i l’estancament del PIB per càpita poden comprometre el creixement i tensionar la sostenibilitat fiscal, segons exposa l'executiu en un comunicat. L'organisme ressalta la necessitat d'acabar la reforma del sistema de pensions, davant un increment substancial previst del cost de les pensions a mig i llarg termini, i recomana avançar en la reforma del sistema sanitari per controlar els costos a llarg termini i garantir el seu finançament.

L'informe recull com a estimació inicial de creixement del PIB real el 2,1% per a l’any 2024, però les dades més recents emeses per l’organisme eleven aquesta xifra fins al 3,4 %. Segons recull l'informe, aquest dinamisme ha estat impulsat per l’activitat del turisme i dels serveis i els resultats sòlids de la banca, on destaca uns nivells elevats de capital i liquiditat, i un model orientat al negoci internacional. La inflació s'ha moderat fins al 2,6% a finals del 2024. El balanç sobre Andorra de l'FMI indica que "Andorra manté una posició macroeconòmica sòlida", amb un superàvit fiscal sostingut, un nivell moderat d’endeutament públic i un elevat superàvit per compte corrent estimat del 15,1% del PIB l’any 2024.

El pressupost del 2025 manté un enfocament prudent, amb un dèficit previst de l’1% del PIB, però l’FMI preveu un superàvit modest del 0,3%.

Valoració positiva de l'Acord d'Associació

L’informe valora positivament l’acord d’associació amb la Unió Europea, que preveu un període de transició de 15 anys per al sector financer. L’FMI recomana preparar bé aquesta transició, gestionar les oportunitats i riscos associats, i continuar avançant cap a l’equivalència reguladora amb la UE en matèria de serveis financers.

El Fons assenyala que cal anticipar una estratègia d'adaptació en relació al canvi climàtic i promoure alternatives econòmiques sostenibles. En l'informe també subratlla la importància de continuar reforçant el marc de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, especialment en relació amb actius virtuals i fluxos transfronterers, així com millorar el sistema estadístic, especialment pel que fa a la cobertura de les dades econòmiques.